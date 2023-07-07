Вертолет со спасателями МЧС России вылетел на поиски новосибирских туристов, пропавших во время сплава в Бурятии

На поиски пропавших вылетел вертолет. Фото: кадр из видео МЧС Бурятии.

МЧС продолжает поиски новосибирских туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии.

— Группа МЧС России выдвинулась с Теплых озер для обследования реки Снежная. Из Иркутска в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда. В операции участвуют 14 человек и 5 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС Республики Бурятия.

Напомним, при сплаве по реке Снежная 6 июля перевернулись четыре катамарана с туристами из Новосибирска. Три человека спаслись, пятерых унесло бурным течением. Их искали весь вечер, поиски возобновились утром 7 июля. В ведомстве отметили, что в реке, кроме бурного течения, еще полно порогов, водоворотов и завалов.

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