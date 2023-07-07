В Новосибирской области вандал испортил памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне

Вандала, осквернившего памятник, разыскивают. Фото: Прокуратура Новосибирской области.
В Чулымском районе неизвестный вандал изуродовал надписями памятник «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
— Неустановленное лицо, грубо нарушая общественный порядок, нормы общественной нравственности, действуя публично и демонстративно, нанесло на памятник непристойные записи. Памятнику причинен заметный ущерб, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
После прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Сейчас нарушителя разыскивает полиция. Максимум, что ему грозит за это преступление — три месяца ареста.
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