В Росгвардии прокомментировали информацию о боеприпасе времен ВОВ, найденном в Новосибирске

Угрозы жизни и здоровью местных жителей не выявили. Фото: Евгения ГУСЕВА

Появилась информация о боеприпасе времен ВОВ, который нашли в Новосибирске. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Росгвардии, на месте работали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь».

Напомним, на боеприпас наткнулись в четверг, 6 июля. Его обнаружили на закрытой территории по улице Восход.

На место сразу же вызвали оперативные службы.

− Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области обследовали находку и идентифицировали ее как корпус боеприпаса со следами коррозии, не представляющий опасности для окружающих, − рассказали КП-Новосибирск в Росгвардии.

Ранее КП-Новосибирск писала, что боеприпас времен ВОВ нашли и обезвредили в Здвинском районе НСО.

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