Александр Аксёненко навещает семьи участников СВО

Александр Аксёненко (слева) навещает семьи участников СВО. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

На днях федеральный парламентарий навестил семью бывшего депутата одного из сельсоветов Новосибирского района области, который осенью прошлого года был мобилизован в ряды Вооруженных сил России как отличник боевой подготовки.

Сегодня Алексей дома. В отпуске, который уже подходит к концу.

- Скоро назад, на передовую. Дома - беременная жена Алена. Молодая пара ждет сына. Сегодня мы приехали узнать, с какими проблемными вопросами столкнулся он и его семья, - рассказал о своем визите к защитнику Родины Александр Аксёненко.

По словам лидера социалистов Новосибирской области, в процессе общения вскрылись трудности с оплатой проезда в отпуск.

- Возникают ситуации, когда военнослужащим проще купить билеты домой и назад в расположение за свой счет, чем ждать одобрения требования на билеты. Разберусь в ситуации, почему так происходит и есть ли возможность возмещения по факту. Суммы немалые, - сообщил парламентарий.

Также оказалось, что не все подразделения в зоне СВО в равной мере хорошо снабжаются гуманитарной помощью. Александр Аксёненко выразил готовность наладить адресную помощь бойцам:

- Договорились настроить телемост между батальоном Алексея и фондом «Тыл России», который курирует наш однопартиец.

Проблемой для семьи мобилизованного в регионе неожиданно оказалась заготовка дров.

- В сельсовете запретили пилить на дрова - леса в аренде на 49 лет. Направлю обращение на главу района по поводу обеспечения льготных групп граждан дровами на зиму, - отметил депутат Госдумы РФ.

Наконец, ветераны боевых действий могут бесплатно получить от государства земельный участок в собственность или же компенсацию 300 000 рублей, если оперативно предоставить участок власти региона не могут. Но для этого военнослужащему стоит уже сейчас озаботиться оформлением необходимых документов.

- Попросил семью Алексея держать в курсе моих помощников, как будет двигаться история с этой мерой поддержки, - резюмировал Александр Аксёненко.

Напомним, что проект «Справедливая помощь участникам СВО» стартовал этим летом. В рамках инициативы депутаты СРЗП всех уровней окажут всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей, возьмут над ними персональное шефство.