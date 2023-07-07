Ветераны труда Новосибирской области смогут бесплатно ездить на электричках

Для ветеранов труда и тружеников тыла сделают полностью бесплатный проезд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ветераны труда и труженики тыла в Новосибирской области смогут бесплатно ездить в электричках с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в Заксобрании региона.

— Сейчас предусмотрена оплата 50% стоимости на проезд в электричках. При этом на межмуниципальных автобусах для них установлен бесплатный проезд. С 1 января 2024 года бесплатный проезд для трех категорий льготников: ветеранов труда, ветеранов труда Новосибирской области и тех, кто проработал в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, либо награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, — сообщили на сайте Заксобрания НСО.

Число льготников таким образом увеличится на 200 тысяч человек. На реализацию проекта выделят 55,2 миллионов рублей.

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