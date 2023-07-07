Под Новосибирском горе-водитель влетел в опору ЛЭП и оставил без света более двух тысяч человек

Бетонная опора ЛЭП получила повреждения. Фото: АО «РЭС»

Утром 7 июля в Тогучине произошла нестандартная авария. Водитель легковушки влетел в опору ЛЭП и оставил без света более двух тысяч местных жителей.

Как рассказали в телеграм-канале АО «РЭС», в результате ДТП оборвался один провод. Кроме того, повреждения получила сама бетонная опора.

− Для обеспечения безопасности жителей и выполнения ремонтно-восстановительных работ энергетики вынуждены были обесточить линию, − отметили в публикации.

Свет пропал в домах, расположенных по улицам Бригадной, Вокзальной, Пушкина, Никитина и Кирпичной. Сейчас на месте работают две бригады энергетиков. Восстановить электроснабжение постараются в течение трех часов.

Кстати, водитель скрылся с места ДТП. Однако избежать наказания у него не получится – представители компании напишут заявление в полицию для установления виновного.

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