В Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку в селе

Свалку убрали, а земельный участок полностью очистили. Фото: прокуратура НСО

Несанкционированную свалку в селе Кыштовка Новосибирской области ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Проверку провела прокуратура Кыштовского района.

− Проверкой выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов на земельном участке, расположенном в селе Кыштовка, − отметили в публикации.

Тогда прокурор внес представление главе администрации Кыштовского сельсовета. После этого свалку убрали, а земельный участок полностью очистили.

Ранее КП-Новосибирск писала, что под Новосибирском ликвидировали незаконную свалку рядом с деревней.

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