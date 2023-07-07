В Новосибирской области ликвидировали незаконную свалку в селе

Свалку убрали, а земельный участок полностью очистили. Фото: прокуратура НСО
Несанкционированную свалку в селе Кыштовка Новосибирской области ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Проверку провела прокуратура Кыштовского района.
− Проверкой выявлена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов на земельном участке, расположенном в селе Кыштовка, − отметили в публикации.
Тогда прокурор внес представление главе администрации Кыштовского сельсовета. После этого свалку убрали, а земельный участок полностью очистили.
Ранее КП-Новосибирск писала, что под Новосибирском ликвидировали незаконную свалку рядом с деревней.
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