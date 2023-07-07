Спасатели возобновили поиски новосибирских туристов, пропавших после крушения катамаранов в Бурятии

Спасатели возобновили поиски новосибирских туристов, пропавших во время сплава в Бурятии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром в пятницу, 7 июля, спасатели возобновили поиски новосибирских туристов, пропавших во время сплава по горной реке Бурятии. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

− Поиски возобновились. Сегодня будут искать весь день. На месте работает областная группа спасателей, наша группа спасателей. Сейчас оформляется заявка на вертолет. Вертолет, возможно, полетит с поселка Никола, − рассказали КП-Новосибирск в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Напомним, ЧП произошло 6 июля. При сплаве по реке Снежная перевернулись четыре катамарана с туристами. Три человека смогли спастись, судьба пятерых туристов из Новосибирска неизвестна.

Прокуратура Бурятии начала проверку после инцидента с катамаранами. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

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