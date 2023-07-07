В Новосибирске грудничок остался один в запертой квартире

В Новосибирске спасатели открыли дверь в квартиру, в которой оказался заперт ребенок-грудничок.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске спасатели открыли дверь в квартиру, в которой оказался заперт ребенок-грудничок. Инцидент произошел в доме по улице Одоевского в Первомайском районе.
Вызов поступил утром в четверг, 6 июля. К спасателям обратилась мама малыша.
− Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен, − рассказали в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города «ВКонтакте».
Внутри оказался ребенок 2023 года рождения. Грудничка передали взволнованной матери. Помощь врачей ему не понадобилась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер