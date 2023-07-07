Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, вернут ли трамваи на Октябрьский мост

Анатолий Локоть высказался о возобновлении трамвайного движения по Октябрьскому мосту. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал предложение запустить трамваи по Октябрьскому мосту. На эту тему глава города высказался в эфире радио «Городская волна».

Градоначальник отметил, что предложение вновь проложить трамвайный путь между двумя берегами поступило от московского проектного института. С ним муниципалитет будет сотрудничать в транспортной сфере.

Анатолий Локоть заявил, что вариант с возобновлением трамвайного движения по мосту реализовать не получится. Причина в слишком загруженном движении на участке.

− Взять и две полосы забрать при нынешнем трафике просто невозможно. Это не лучший вариант. Надо специфику города учитывать, − высказался глава Новосибирска.

Мэр подчеркнул, что основная нагрузка по перевозке пассажиров с берега на берег ложится на метро. Кроме того, по Октябрьскому мосту курсируют автобусы и троллейбусы.

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