Под Новосибирском пенсионерка на «Ниссане» насмерть сбила мужчину-пешехода

Пенсионерка за рулем «Ниссана» насмерть сбила мужчину-пешехода. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Ночью в пятницу, 7 июля, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Пенсионерка за рулем «Ниссана» задавила мужчину-пешехода.

Как рассказали в Госавтоинспекции по региону, все случилось примерно в 03:50. 67-летняя женщина двигалась по автодороге Н-2107 со стороны поселка Двуречье в направлении села Барышево.

На четвертом километре дороги пенсионерка при неустановленных обстоятельствах наехала на мужчину с велосипедом. Он находился на проезжей части.

− В результате происшествия мужчина 1986 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, а также следственно-оперативная группа полиции.

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