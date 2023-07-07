В Новосибирске на две недели сузят улицы Никитина и 3-го Интернационала

В Новосибирске с 6 по 20 июля сузят проезжую часть на перекрестке улиц Никитина 3-го Интернационал. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 6 по 20 июля сузят проезжую часть на перекрестке улиц Никитина 3-го Интернационала в районе жилого дома № 13 по улице Никитина. Об этом сообщили в мэрии города.

— Улица Никитина будет сужена на 3, 5 метра, а улица 3-го Интернационала — на 1, 5 метра, — сообщили в муниципалитете.

Связаны ограничения с проведением аварийного ремонта на теплотрассе. В мэрии водителей просят быть внимательнее за рулем и руководствоваться знаками дорожного движения.

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