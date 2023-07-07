Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают сибиряки из-за электросамокатов

Чаще всего самокатчики получают небольшие травмы. Фото: Яна АСТАХОВА

Теплые летние деньки — настоящий подарок для любителей прокатиться на электросамокатах. Правда, специально оборудованные для этого дорожки есть не везде, а катаясь в непредназначенных для этого местах, возникает риск получить травму.

Завотделением нейрохирургии барнаульской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Черданцев рассказал, с какими повреждениями самокатчики чаще всего попадают в руки медиков.

— Пациенты-самокатчики поступают к нам каждый день. В основном это ушибы, кровоподтеки, ссадины и небольшие раны. Но в этом году уже были и с ушибами головного мозга, — рассказал врач изданию Аmic. ru.

Медик также отметил, что чаще всего на самокатах получают травмы подростки и молодые люди.

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