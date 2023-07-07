«Остались только песок и пластины»: в Новосибирцев возмутил снос детской площадки на Монументе Славы

В Новосибирске снесли детскую площадку на Монументе Славы. Фото: Народный фронт НСО/vk.com/nf_novosibirsk

В Новосибирске снесли детскую площадку на Монументе Славы. На протяжении года она нуждалась в ремонте, но такой кардинальный способ решения проблемы не понравился местным жителям.

— От детской площадки на Монументе Славы остались песок и металлические пластины на месте креплений бывших горок и качелей. Она была подарена в 2020 году благотворителями. После установки объект должен был быть передан городу. Осенью 2022 года на ней уже отсутствовала часть качелей и канатов, — сообщает официальный паблик ВКонтакте Народного фронта Новосибирской области. — Нарушения не устранялись долгое время, а сейчас площадку просто снесли.

Как отмечают активисты, новую площадку местным жителям пообещали только к 2025 году, однако расклад их не устраивает.

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