Следователи начали проверку после крушения туристических катамаранов, где пропали пять новосибирцев. Фото: "Сводка 38"

Следователи начали проверку после крушения туристических катамаранов, где пропали пять новосибирцев. Напомним, они и еще трое туристов отправились сплавляться по реке Снежная. Троих человек вскоре обнаружили спасатели, а судьба еще троих — двух девушек и троих мужчин — остается неизвестной. Их поиски приостановили до утра.

В МЧС Республики Бурятия сообщалось, что инцидент произошел вблизи поселка Выдрино Кабанского района. Однако разбираться в причинах случившегося будет иркутский следственный комитет: река Снежная протекает также через Слюдянский район.

— По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщает СКР по Иркутской области.

Проверку по данному факту проводит также прокуратура. Недавно в сети появилось видео с места крушения.

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