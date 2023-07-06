Читать не перечитать: новосибирцы превратили трамвай №13 в книжную лавку на колесах

В трамвае №13 продают книги сибирских авторов. Фото: Евгения Аникеева.

«Конечная остановка» легендарного трамвая №13 стала новым атмосферным пространством в Новосибирске. О книжной лавке на колесах, где можно познакомиться с творчеством сибирских авторов, пообщаться с ними воочию, и которая открылась накануне юбилейного Дня города, а потом прославилась на всю Сибирь, рассказали журналисты «ЧС инфо».

– Найти литературный арт-объект просто – он находится в центре Новосибирска, в сквере за НОВАТом. Двери легендарного вагона, который был выпущен в 1987 году, открыты для читающих «пассажиров» в светлое время суток и до самой середины осени, – рассказала журналистам владелица интернет-магазина «Сибирь на страницах» Анна Волокитина.

Необычный творческий объект объединил энтузиастов, болеющих душой за сибирскую литературу. И сразу полюбился не только жителям Новосибирска самых разных возрастов, но и гостям из других городов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber