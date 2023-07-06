Музыкальная школа помогла выжить в 90-е: история семьи прокуроров-музыкантов из Новосибирска

Отец семейства спасся музыкой в 90-е. Фото: Горсайт.

Вот уже несколько поколений в Новосибирске живет необычная семья музыкантов и юристов. Прокуроры и дерижеры, профессоры и пианисты — сибиряки рассказали Горсайту о том, как спаслись музыкой в 90-е.

Глава семейства Сергей — доктор юридических наук и полковник МВД на пенсии, профессор ВАК. Как ни странно, новосибирец подбирает на слух шедевральные аранжировки и пишет чудесную музыку.

— Он просто музыкально одаренный, нотной грамоты не знает. Папа неожиданно заиграл в 17 лет. Как? Сами до сих пор удивляемся, – рассказала его дочь Елизавета Воронина.

Бабушка Лизы также профессиональный музыкант — окончила музыкальное училище как пианистка. В свои 82 она все еще умело справляется с игрой на инструменте.

По ее стопам пошли и девочки-внучки — Катя и Лиза. Сначала семью прокуроров смутил выбор последней, но куда деваться — есть в кого.

Девочка окончила музыкальные школу и колледж, а после, в 25 лет, успешно вышла из стен консерватории с красным дипломом. Сейчас Елизавета трудится там же — на кафедре дирижирования. Попутно девушка преподает в музыкальной школе.

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