Музыкальная школа помогла выжить в 90-е: история семьи прокуроров-музыкантов из Новосибирска

Отец семейства спасся музыкой в 90-е. Фото: Горсайт.
Вот уже несколько поколений в Новосибирске живет необычная семья музыкантов и юристов. Прокуроры и дерижеры, профессоры и пианисты — сибиряки рассказали Горсайту о том, как спаслись музыкой в 90-е.
Глава семейства Сергей — доктор юридических наук и полковник МВД на пенсии, профессор ВАК. Как ни странно, новосибирец подбирает на слух шедевральные аранжировки и пишет чудесную музыку.
— Он просто музыкально одаренный, нотной грамоты не знает. Папа неожиданно заиграл в 17 лет. Как? Сами до сих пор удивляемся, – рассказала его дочь Елизавета Воронина.
Бабушка Лизы также профессиональный музыкант — окончила музыкальное училище как пианистка. В свои 82 она все еще умело справляется с игрой на инструменте.
По ее стопам пошли и девочки-внучки — Катя и Лиза. Сначала семью прокуроров смутил выбор последней, но куда деваться — есть в кого.
Девочка окончила музыкальные школу и колледж, а после, в 25 лет, успешно вышла из стен консерватории с красным дипломом. Сейчас Елизавета трудится там же — на кафедре дирижирования. Попутно девушка преподает в музыкальной школе.
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