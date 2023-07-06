В прокуратуре Новосибирска рассказали подробности похищения мужчины на улице Охотской в январе

Потерпевший стал отрицать факт похищения. Фото: скриншот из видео АСТ-54 / КП-Новосибирск.

Сотрудник новосибирской прокуратуры Сергей Захаров рассказал в эфире радио КП-Новосибирск о расследовании похищения. Еще в январе 2023 года на улице Охотской мужчину похитили прямо у его дома.

— Тогда из-за резонанса СМИ сразу возбудили уголовное дело — по факту похищения из хулиганских действий с применением оружия. После того, как оперативники нашли всех фигурантов дела, выяснилось, что все участники инцидента знакомы между собой, — пояснил врио начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона.

Потерпевший начал отрицать факт похищения: пояснял, что это был розыгрыш, инсценировка. В результате уголовное дело прекратили.

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