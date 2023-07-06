В Новосибирске отменили выезд тест-мобиля

Тест-мобиль не будет работать в июле пять дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июле тест-мобиль изменит график своей работы. Как сообщили в мэрии Новосибирска, по техническим причинам отменят пять выездов.

- 7, 10, 12, 14 и 19 июля мобильная лечебно-профилактическая клиника, которая проводит экспресс-тестирование населения на ВИЧ-инфекцию и гепатит С, работать не будет, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» министерства здравоохранения НСО при поддержке департамента по соцполитике мэрии Новосибирска регулярно проводит скрининговое тестирование населения на опасные заболевания. Провериться можно бесплатно.

Все уточняющие вопросы можно задать по телефону Центра: 349-59-65.

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