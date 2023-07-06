Разведчикам из Новосибирской области передали боевые рубахи и тактическую экипировку

Бойцы поблагодарили земляков за помощь. Фото: стоп-кадр видео https://t.me/novasiberia.

Бойцы разведки, которые сейчас защищают родные земли, получили новую помощь от земляков из Новосибирской области. Военным передали необходимое обмундирование. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новосибирь».

— Боевые рубахи, тактические брюки и тактическую обувь получили военнослужащие 24 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназначения, выполняющие задачи в зоне СВО, — указано в публикации.

Известно, что бойцы уже успели поблагодарить земляков и руководство НСО за поддержку.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в регионе расширили меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом рассказывали в областном правительстве.

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