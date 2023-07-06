В Новосибирске водитель угрожал мотоциклисту пистолетом на дороге

Мотоциклист сделал замечание водителю универсала. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы стали свидетелями дорожных разборок между автомобилистом и мотоциклистом, развернувшихся прямо посреди дороги на улице Ватутина. Мотоциклист сделал замечание водителю универсала насчет его резкого обгона других машин по встречке. Но автомобилисту это не понравилось.

— Желание объяснить ПДД нарушителю, закончилось для автора видео угрозами и появлением предмета, похожего на пистолет, в руках у оппонента, — сообщает паблик Вконтакте, где была выложена видеозапись конфликта.

Судя по кадрам ролика, закончились разборки в итоге ничем. После недолгого диалога и мотоциклист, и автомобилист разъехались в разные стороны.

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