В Новосибирске водитель угрожал мотоциклисту пистолетом на дороге

Мотоциклист сделал замечание водителю универсала. Фото: "АСТ-54"
Новосибирцы стали свидетелями дорожных разборок между автомобилистом и мотоциклистом, развернувшихся прямо посреди дороги на улице Ватутина. Мотоциклист сделал замечание водителю универсала насчет его резкого обгона других машин по встречке. Но автомобилисту это не понравилось.
— Желание объяснить ПДД нарушителю, закончилось для автора видео угрозами и появлением предмета, похожего на пистолет, в руках у оппонента, — сообщает паблик Вконтакте, где была выложена видеозапись конфликта.
Судя по кадрам ролика, закончились разборки в итоге ничем. После недолгого диалога и мотоциклист, и автомобилист разъехались в разные стороны.
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