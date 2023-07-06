Под Новосибирском 17-летний местный угнал «семерку», чтобы доехать до дома

Нарушитель хотел доехать до дома. Фото: Архив "КП"

В селе Здвинске Новосибирской области инспекторы ГИБДД задержали 17-летнего парня. Нарушитель угнал чужие Жигули, чтобы доехать до дома. Он гостил в Барабинском районе. О преступлении сообщает пресс-служба регионального МВД.

— Госавтоинспекторами было установлено, что у водителя отсутствуют документы, подтверждающие право управления данным транспортным средством. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — пояснили в ведомстве.

Парень увидел ключи в замке зажигания чужой машины и воспользовался моментом, чтобы уехать домой от гостей.

На сельчанина завели дело по статье об угоне без цели сбыта. Он под подпиской о невыезде. Правоохранители проводят расследование.

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