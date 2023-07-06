Спрятал в туалете вагона: житель Новосибирска украл в поезде телефон, оставленный на зарядке

Сибиряк украл телефон, оставленный на зарядке. Фото: Екатерина ЯГАНОВА

Транспортные полицейские из Барабинска раскрыли кражу сотового в пассажирском поезде Улан-Удэ-Москва. Один из пассажиров поставил свой мобильник на зарядку в соседнем полукупе, под столиком. А когда проснулся, то телефона на месте не обнаружил.

– В ходе розыскных мероприятий было установлено, что ночью в это полукупе сел 49-летний житель Новосибирска, который вышел на станции в Барабинске. Он забрал мобильник и положил в карман куртки, предварительно его отключив. Зарядку от телефона выбросил по дороге в Куйбышев, – рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Спустя некоторое время мужчину заели муки совести. Испугавшись ответственности, он, возвращаясь в поезде в Новосибирск, оставил украденный мобильник в туалете соседнего вагона. Сотрудники транспортной полиции изъяли его на станции Мариинск.

Укравшего сотовый сибиряка все равно задержали. На него завели уголовное по статье «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber