На новосибирские села обрушился град размером с яйцо

На село Абрамово снова обрушился дождь с градом. Фото: «Новости дня Каинск Барабинск»/ВКонтакте.

Жители нескольких новосибирских сел пожаловались на крупный град, который прошел 6 июля. Фотографии огромных градин размером с перепелиное яйцо они выложили в паблике «Новости дня Каинск Барабинск».

Град выпал в Абрамово, Чумаково и Аул-Бергуле. Жители первого села пожаловались еще и на молнию. Одна из подписчиц сообщила, что, по предварительным данным, она ударила прямо в дом. Из-за этого перегорело большинство лампочек и телевизорная приставка.

Многие подписчики паблика переживали за посевы. Еще одна жительница Абрамово написала, что «итак в огородах ничего не растут, а тут еще и град».

Кстати, это село побило градом уже во второй раз. Первый прошел 6 июня.

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