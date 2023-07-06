В Новосибирской области приняли законопроект о поддержке кинематографа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области приняли законопроект о поддержке кинематографа. Его одобрил региональный парламент во время последней сессии.

— При разработке этого законопроекты мы исходили, прежде всего, из задач сохранения и укрепления традиционных ценностей и исторической памяти, противодействие попыткам фальсифицировать историю, - пояснила зампред комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских.

Всего в проекте 9 статей. Он включает в себя поддержку производства и проката документальных научно-популярных, образовательных, анимационных и игровых фильмов о регионе.

Предлагается выдавать кинематографистам субсидии и гранты из областного бюджета. А еще, планируется создать совет по сохранению и развитию кинематографии Новосибирской области.

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