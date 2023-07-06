В Новосибирске до конца лета сузят улицу Гребенщикова

Улицу Гребенщикова сузят до конца лета. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске сузят проезжую часть одной из городских улиц. Речь идет об улице Гребенщикова, что в Калининском района, сообщили в городской администрации.

– Изменения будут временными: будут действовать с 10 июля по 30 августа на участке в районе гипермаркета «Лента», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Как стало известно, ограничение связано с проведением земляных работ по прокладке тепловой сети. Водителей просят быть предельно внимательными и руководствоваться знаками, а также информационными щитами, установленными на данном участке дороги.

Напомним, улицу Ленина в центре Новосибирска после Дня города оставили пешеходной еще на несколько недель: продлили ограничения для автомобилей с 10 до 31 июля.

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