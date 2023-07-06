Только два новосибирских пляжа из шести получили положительное заключение Роспотребнадзора

Только два пляжа Новосибирска получили положительное заключение Роспотребнадзора. Фото: Александра БУДАЕВА

В Новосибирске два пляжа из шести получили положительные заключения Роспотребнадзора. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

– По данным на 5 июля документы есть только у пляжа «У моря Обского» и парка «Бугринская роща», – сообщили специалисты.

Положительное заключение предполагает благоустроенный берег, на котором проведена санитарная очистка, подсыпан песок или гравий, проведены дезинсекционные и дератизационные мероприятия, а также есть туалеты, пляжные и душевые кабинки, контейнеры и урны для мусора.

– Всего в местах организованного купания было отобрано 550 проб воды, из них 31 не соответствовала микробиологическим показателям. В 220 пробах смотрели возбудителей кишечных инфекций (энтеро- и ротовирусы), среди них положительные также не выявили. При проверке почвы нарушений тоже не зафиксировали, – уточнили в ведомстве.

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