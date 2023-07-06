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НовостиОбщество6 июля 2023 13:39

Пара хулиганов устроила пожар в Ленинском районе Новосибирска

Ночью неизвестные подожгли мусор
Данила ШУЛЯК
Неизвестные подожгли мусорки.

Неизвестные подожгли мусорки.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ночь на 6 июля двое неизвестных подожгли мусорные баки в Первомайском районе. После этого участница действа решила сходить в туалет прямо на месте. Все происходящее сняли камеры видеонаблюдения. Записи опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— Дуэт пироманов поджег сегодня ночью мусорные баки во дворе дома №10 на улице Титова. Имущество пришло в негодность, а поджигатели скрылись с места преступления, — указано в посте сообщества.

После поджога один из нарушителей отошел от мусора — чтобы сходить в туалет прямо во дворе жилого дома. Возможно, это дамский дуэт.

В комментариях шутят и недоумевают. Фото: скрин паблика.

В комментариях шутят и недоумевают. Фото: скрин паблика.

Новосибирцы в смятении: комментаторы паблика шутят, недоумевают и злятся на хулиганок.

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