Новосибирский минпромторг проверил точки с контрафактным молоком и водой после жалоб активистов

Минпромторг Новосибирской области провел проверку после жалоб активистов на точки, где торгуют контрафактным молоком и водой. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Минпромторг Новосибирской области провел проверку после жалоб активистов на точки, где торгуют контрафактным молоком и водой. Напомним, на недобросовестных предпринимателей пожаловались активисты.

— В адрес Губернатора Новосибирской области направлен список из 517 хозяйствующих субъектов, в том числе 340 участников оборота упакованной воды и 177 участников оборота молочной продукции, осуществляющих розничную торговлю, но при этом незарегистрированных в Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров. Также было установлено, что в список были включены 43 хозсубъекта, которые работают за пределами Новосибирской области, — пояснили в министерстве. — Всем предпринимателям были даны разъяснения о том, как правильно оформить свою рабочую деятельность.

Минпромторг направил письмо в региональный Роспотребнадзор, чтобы ведомство провело работу с предпринимателями, работавшими без регистрации, а при необходимости — приняло решение о привлечении их к административной ответственности.

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