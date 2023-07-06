«Как в фильме ужасов»: новосибирских дачников напугал истекающий кровью лось

Раненый лось забежал к садовникам.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Днем 6 июля по сети разлетелись кадры последних минут жизни лося — сохатый прибежал в СНТ Новосибирска и напугал местных. Ролик опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.
— Наша подписчица рассказала, что лось вышел к частным домам в СНТ «Энергостроитель» и через какое-то время скончался на этом месте. Читательница предположила, что его сбил водитель автомобиля, — указано в посте сообщества.
Позже добавили еще одно видео, на котором погибшее животное увозят на грузовой машине. Судя по комментариям оператора, сохатый напугал жителей СНТ.
Животное погибло у забора местных. Фото: скрин паблика.
— А, его машина сбила, у него ноги раненые!
— Упал под ворота. У меня здесь, как на бойне — ворота в крови, земли в крови. Фильм ужасов.
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