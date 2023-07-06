Под Новосибирском 20-летнему участнику СВО вручили медаль «За отвагу»

Сергею Корбатову 20 лет. Фото: мэрия Бердска.

В городской администрации Бердска вручили государственную награду участнику спецоперации на Украине. Медаль «За отвагу» в торжественной обстановке получил Сергей Корбатов.

– Этой медалью награждают граждан России за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов страны, сопряженных с риском для жизни, – рассказали в мэрии Бердска.

20-летний рядовой получил высокую награду из рук военного комиссара города в присутствии семьи, друзей и представителей горадминистрации.

Медаль "За отвагу" Сергей получил, участвуя в СВО. Фото: мэрия Бердска.

Сергей Корбатов родился в Новосибирске. До середины 10 класса учился в искитимской школе, а после семья переехала в Бердск, где он доучивался в 13-й школе. Окончил ее в 2020 году.

Летом 2021 года Сергея призвали на срочную службу в ряды ВС РФ. Он проходил ее на острове Сахалин. Там же подписал контракт о военной службе, с марта 2022 года выполняет боевые задачи в зоне СВО.

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