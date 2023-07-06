В Новосибирске на набережной у нового моста сделают спортплощадки, места для рыбалки и пикников

Территорию между мостами облагородят.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске облагородят и обустроят набережную между новым и Димитровским мостами. Проект планировки опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации города.
— В границах зоны отдыха и оздоровления предусмотрены точки общественного питания, места для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками. Также на набережной будут места для отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, рыбалки и иной деятельности, — следует из проекта.
Проект застройки крупный и предполагает 2 этапа. Фото: https://nskpravo.info/.
В проекте указана крупная территория под застройку — от проезда Виктора Ващука и улицы Советской и до береговой полосы с двумя мостами по бокам. Общая площадь — 132 гектара.
Застраивать территорию местами отдыха у Оби будут до 2025 года.
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