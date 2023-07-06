Следователи начали проверку после исчезновения 7-летнего мальчика во время купания в Ине

В Новосибирске следователи начали проверку после исчезновения 7-летнего мальчика во время купания. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске следователи начали проверку после исчезновения 7-летнего мальчика во время купания в реке Иня. Напомним, мальчик отправился туда вместе с другом туда днем 6 июля. Они решили поплавать, когда один из них в какой-то момент ушел под воду. Это увидели две девочки и рассказали родителям. Позже местные жители нашли на берегу велосипед и вещи мальчика.

— По данному факту проводится доследственная проверка. Тело 7-летнего мальчика до сих пор не найдено, — пояснили в областном Следственном комитете.

Поиски тела ребенка до сих пор идут. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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