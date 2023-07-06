Встретили аплодисментами: комбат «Веги» вернулся в Заксобрание Новосибирской области

Андрей Панфенов вернулся в Заксобрание НСО. Фото: пресс-служба ОЗС.

В Заксобрании Новосибирской области прошла 35 сессия. Перед началом депутаты и приглашенные гости поприветствовали первого вице-спикера регионального парламента, командира отряда «Вега» Андрея Панферова аплодисментами.

Андрей Борисович впервые присутствовал на сессии после возвращения из зоны СВО. Он поблагодарил коллег-депутатов, правительство Новосибирской области и лично губернатора Андрея Травникова, а также председателя ОЗС Андрея Шимкива за поддержку в формировании отряда и его материально-техническом обеспечении.

– Мы постоянно были на связи, – подчеркнул офицер, ветеран боевых действий. – Я информировал о том, как воюет отряд «Вега»: бойцы решительно и стойко выполняют боевые задачи. А нам помогали словом и делом, а также организацией встреч с родными и близкими.

Андрей Панферов также отметил, что встреча его, командира боевого подразделения аплодисментами, прежде всего говорит об уважении офицеров и солдат отряда «Веги». И он выразил за это большую благодарность.

– Ждем Сергея Конько и всех ребят, кто сегодня защищает с оружием в руках нашу Родину. Возвращайтесь с победой! – сообщил председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив.

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