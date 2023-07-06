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НовостиПроисшествия6 июля 2023 12:10

В Новосибирске «Лексус» сбил курьера на велосипеде

Парня забрала скорая
Авторы (2):
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске на улице Советская иномарка сбила курьера.

В Новосибирске на улице Советская иномарка сбила курьера.

Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске на улице Советская иномарка сбила курьера. ДТП случилось вечером в четверг, 6 июля.

— Парень резко выехал на велосипеде на пешеходные переход, водитель «Лексуса» затормозила, но удар все-таки произошел, — рассказал оказавшийся на месте корреспондент КП-Новосибирск. — Курьер упал с велосипеда. Крови или каких-то видимых повреждений у него не было, но скорую все равно вызвали.

Прибывшие на место медики забрали молодого человека в больницу для обследования.

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