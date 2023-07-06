«Ушел под воду»: В Новосибирске 7-летний мальчик пропал при купании на Первомайке

Мальчик пошел купаться и пропал. Фото: Предоставлено очевидцами

В Новосибирске 7-летний ребенок пошел купаться на реку Иня и пропал. Подробности ЧП рассказали очевидцы:

- Около 14:00 мы пришли на берег реки Иня, под мостом возле улиц Речная и Карская. Увидели вещи, сланцы, велик. Я сразу заподозрила, что что-то не так и выложила пост в соцсети, кто-то вызвал полицию, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница. - В итоге оказалось, что два мальчика пошли купаться, один из них пошел под воду, девочки это увидели и побежали сообщить родителям.

Девушка рассказала, что сейчас на месте работают водолазы. Дежурит полиция, сотрудники СКР опрашивают людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber