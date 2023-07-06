В Новосибирске начальника цеха местного завода подкупили 300 тысячами рублей и комплектом шин

Начальника цеха подкупили покрышками и круглой суммой. Фото: Архив "КП"

Калининский районный суд Новосибирска рассматривает дело сотрудника-управленца ПАО «Новосибирского завода химконцентратов». По версии следствия, он пошел на незаконную сделку, получив деньги и комплект шин. О преступлении сообщает пресс-служба суда.

— До преступления обвиняемого назначили руководителем группы по обращению с ядерными материалами и радиационными веществами в цехе завода. Нелегальный договор он заключил с ООО «Экорт» — это предприятие арендовало помещения на территории предприятия. Директор «Экорта» должен был ремонтировать арендованное оборудование из средств своей фирмы, но пошел на незаконную сделку, — объясняют в пресс-службе органа.

Таким образом, обвиняемый, будучи начальником цеха, поручал своим сотрудником ремонтировать оборудование за счет завода, освобождая от трат арендатора. За этот он получил 300 тысяч рублей и комплект шин за 56 тысяч рублей.

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