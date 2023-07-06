Власти Новосибирской области выделили деньги на строительство новых станций метро

В Новосибирске продолжат строительство Дзержинской линии метрополитена. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Заксобрания Новосибирской области единогласно приняли изменения в бюджет, предложенные правительством НСО. Благодаря корректировкам, Новосибирску выделят средства на проектирование продолжения строительства Дзержинской линии метрополитена.

– Возможность продолжения строительства будет зависеть от хода проектирования, но поддержка со стороны областного бюджета оказана, решение принято, – подчеркнул губернатор Андрей Травников. – Главная задача – серьезно к этому подойти: техзадание, ход проектирования, прохождения экспертизы. Если все удастся завершить, то перспектива начала строительства уже достаточно определенная.

Председатель ОЗС Андрей Шимкив отметил, что изменения в бюджет приняты единогласно. В итоге объем расходов областного бюджета 2023 года составит 323 млрд рублей.

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