В Новосибирске судебный пристав ударил собаку электрошокером, пока ждал ее хозяина

Пристав ударил домашнюю собаку шокером. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По интернету разлетелись кадры из Новосибирска — на видео судебный пристав бьет шокером домашнюю собаку. Ролик, опубликованный в Telegram-канале АСТ-54 Black, вызвал бурную реакцию горожан.

— Сегодня в 11:00 два судебных пристава приехали к дому на 2-й переулок Пархоменко. И, пока ждали владельца дома, мужчина-пристав ударил шокером собаку, — указано в публикации поста.

На кадрах видно: сотрудник в форме нажимает на заборный звонок — к калитке подбегает собака. Далее, недолго думая, он достает устройство черного цвета из куртки и наклоняется. Спустя пару секунд животное быстро убегает.

Несколько минут и пост оброс комментариями возмущенных новосибирцев:

— Привлечь его к наказанию!

— Собака находится на своей территории, так делать нельзя.

— Это настоящий беспредел. Я думаю, этим должна заняться прокуратура.

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