В Оби завершились поиски 50-летнего мужчины в бирюзовой футболке

Мужчину нашли спустя три дня. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В городе Оби Новосибирской области завершились поиски 50-летнего мужчины. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты, – рассказали в поисково-спасательном отряде в четверг, 6 июля.

Житель Оби пропал 3 июля. Крайний раз на связь с родными он выходил вечером. Волонтеры провели информационный поиск, разместили ориентировки с приметами в сети, прозвонили больницы. При каких обстоятельствах был найден мужчина, и где он находился все это время, не уточнялось.

Напомним, также 6 июля завершились поиски 70-летней жительницы Ленинского района Новосибирска. Она пропала 4 июля.

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