Повышение зарплаты бюджетникам и поддержка строительства метро: Андрей Травников обозначил важнейшие поправки в бюджет

Губернатор обозначил важнейшие поправки в бюджет Новосибирской области. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области одобрены предложенные Правительством региона поправки в бюджет, увеличены средства на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, решение социальных задач, строительство социально-значимых объектов. Городу Новосибирску будут выделены средства на проектирование продолжения строительства Дзержинской линии метрополитена. Законодательное Собрание единогласно проголосовало за изменения в двух чтениях.

- Возможность продолжения строительства будет зависеть от хода проектирования, но поддержка со стороны областного бюджета оказана, решение принято, – подчеркнул Губернатор Андрей Травников. – Главная задача – серьёзно к этому подойти: техзадание, ход проектирования, прохождения экспертизы. Если всё удастся завершить, то перспектива начала строительства уже достаточно определённая.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в закон о бюджете внесено много изменений, на которые стоит обратить внимание. В частности, предусмотрены необходимые ресурсы для повышения заработной платы для бюджетников неуказных категорий дважды.

- Мы делали это в прошлом году в июле и в октябре в связи с тем, что инфляция была выше плановой. На сегодняшний день сигнал Центробанка – в 2023 году инфляция тоже будет выше, чем было заложено в параметры бюджета. Соответственно, мы повышаем в первый раз зарплату бюджетников этим летом, и предусматриваем повышение зарплат с 1 октября, с учётом уточнения цен и прогноза инфляции. Если говорить более точно, мы ориентируемся не на инфляцию, а на рост зарплаты указных категорий, - отметил глава региона.

Традиционно, внесён необходимый пакет поправок для введения в эксплуатацию всех объектов, которые сегодня строятся. Работы на некоторых объектах идут с опережением сроков.

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив особо отметил: изменения в бюджет приняты единогласно.

По результатам предлагаемых изменений, объём расходов областного бюджета 2023 года составит 323,7 млрд рублей.

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