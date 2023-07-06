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НовостиОбщество6 июля 2023 9:17

Волонтеры из Новосибирска рассказали подробности поисков 70-летней сибирячки в розовых кроссовках

Женщина пропала 4 июля
Светлана НИКУЛИНА
Поиски женщины завершились благополучно.

Поиски женщины завершились благополучно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершились поиски 70-летней женщины. Напомним, жительницы Ленинского района ушла из дома 4 июля. Было известно, что она нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

На следующий день волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» разместили ориентировки с ее приметами. А вечером организовали срочный сбор на поиски. 6 июля стало известно, что женщину нашли.

– Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, выполнял автономные задачи, распространял информацию в сети и делал репосты. Отдельное спасибо Владиславу, который не остался равнодушным и передал информацию о местонахождении пропавшей на номер инфорга, – сообщили в поисково-спасательном отряде.

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