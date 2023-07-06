Не уступил дорогу КамАЗу: под Новосибирском произошло смертельное ДТП

Пассажирка легковушки погибла на месте. Фото: Госавтоинспекция НСО.

В Чулымском районе произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, столкнулись легковушка и грузовик.

- Авария произошла в четверг, 6 июня, около 13.35. 35-летний мужчина ехал на машине ЗАЗ «Шанс» со стороны села Куликовское в направлении города Чулыма, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, при пересечении федеральной трассы Р-254 «Иртыш» (1327 км) легковушка не уступила дорогу КамАЗу, который ехал по автостраде в сторону Новосибирска. В результате столкновения водитель легкового авто не пострадал, 35-летняя пассажирка погибла на месте.

- На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - уточнили в Госавтоинспекции.

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