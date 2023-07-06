Дело двух новосибирцев, сбежавших из колонии, вернули в прокуратуру из-за ошибок

Новосибирцы сбежали ненадолго. Фото: «Суды общей юрисдикции НСО».

Калининский районный суд Новосибирска вернул прокурору уголовное дело по обвиняемым в побеге из колонии-поселения. Оказалось, что обвинительное заключение составили с нарушением требований уголовного кодекса России.

— В октябре 2022 года, находясь под алкоголем на выездном объекте колонии-поселения — «Новосибирском инструментальном заводе» — совершили побег, — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Новосибирска.

«Недолго музыка играла...» — обоих поймали спустя трое суток. Первого заключенного в Барнауле, а второго — в Новосибирске.

Их обвиняют по статье о побеге, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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