Бил по голове табуреткой: в Новосибирской области за убийство осудят 64-летнего мужчину

Мужчина убил знакомого во время ссоры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилой житель Новосибирской области оказался на скамье подсудимых из-за убийства своего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

- В прокуратуре Баганского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», - уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в апреле мужчины распивали алкоголь в одном из домов Баганского района. Во время вечернего застолья обвиняемый из-за незначительного повода рассорился с 62-летним знакомым. Во время выяснения отношений он схватил табуретку и восемь раз ударил ею потерпевшего по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы тот скончался на месте.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Карасукском районном суде.

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