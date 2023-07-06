Бил по голове табуреткой: в Новосибирской области за убийство осудят 64-летнего мужчину

Мужчина убил знакомого во время ссоры.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пожилой житель Новосибирской области оказался на скамье подсудимых из-за убийства своего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.
- В прокуратуре Баганского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», - уточнили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, в апреле мужчины распивали алкоголь в одном из домов Баганского района. Во время вечернего застолья обвиняемый из-за незначительного повода рассорился с 62-летним знакомым. Во время выяснения отношений он схватил табуретку и восемь раз ударил ею потерпевшего по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы тот скончался на месте.
Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Карасукском районном суде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер