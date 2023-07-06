Подростки, изрезавшие сверстника ножом под Новосибирском, отказались давать показания

Подростки отказались рассказывать, за что издевались над школьником (справа). Фото: предоставлено местными жителями / соцсети

Подростки, которые изрезали сверстника ножом в селе Плотниково под Новосибирском, отказались давать показания после ареста. Об этом КП-Новосибирск сообщил и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Сергей Захаров.

− 29 июня следователями возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны два несовершеннолетних парня. При допросе они воспользовались статьей 51 Конституции, то есть отказались давать показания, − рассказал КП-Новосибирск Сергей Захаров.

В итоге одного из обвиняемых заключили под стражу, а второго поместили под домашний арест.

− В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, которые направлены на установление мотива этого преступления, − добавил представитель прокуратуры.

К слову, школьник уже пришел в себя. Подросток рассказал КП-Новосибирск, за что его хотели убить друзья.

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