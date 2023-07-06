Новосибирец украл из «Пятерочки» банку соленых огурцов и съел их на глазах изумленной охраны

«Гвардейцы» вывели воришку на свежий воздух и затем передали сотрудникам полиции. Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

4 июля в 13.59 на пульт централизованного наблюдения ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из супермаркета «Пятерочка» на улице Ереванской. Продавцы нажали тревожную кнопку, заметив, как посетитель взял с витрины банку маринованных огурцов - явно в преступных целях. Прибывшие через несколько минут бойцы ГБР-77 задержали увлеченно жующего мужчину. В стоящей перед ним 700-граммовой банке одиноко плавал последний уцелевший огурец, все остальные были съедены.

Просмотр записей с камер наблюдения показал, что до огурцов похититель съел в этом магазине еще пачку печенья и несколько конфет, а запил все это энергетиком. Неудивительно, что от употребленного ему стало плохо! «Гвардейцы» вывели воришку на свежий воздух и затем передали сотрудникам полиции.

Похожий случай произошел на следующий день, 5 июля, в магазине Ленинского района. Задержанный бойцами ГБР-73 мужчина похитил маленькую бутылочку водки емкостью 100 граммов и выпил ее не выходя из торгового зала. Несмотря на то, что сумма ущерба не превышала 150 рублей, поведение посетителя в магазине сочли недопустимым и настояли на том, чтобы он был привлечен к ответственности. «Гвардейцы» передали нарушителя в полицию.

5 июля еще две юные похитительницы были застигнуты за поеданием магазинных продуктов. В 18.18 в супермаркете на улице Кропоткина две девочки в возрасте 10 и 11 лет съели несколько пластинок мармелада, продающегося на развес, причинив торговому учреждению ущерб на сумму 170 рублей. Вызванные на место происшествия родители девочек оплатили стоимость употребленного продукта в присутствии бойцов ГБР, и школьниц отпустили. Привлекать к инциденту полицию в этом случае не стали.

Всего за минувшие двое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было пресечено 12 хищений, задержаны 14 человек, их совершивших. Большинство воришек заявили, что продукты похищали для собственного употребления.