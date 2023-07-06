В Новосибирске завершились поиски 70-летней женщины в розовых кроссовках

Сибирячку нашли через два дня. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске завершились поиски 70-летней жительницы Ленинского района. Об этом сообщили в паблике ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» ВКонтакте.

- Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, выполнял автономные задачи, распространял информацию в сети и делал репосты, - сообщили волонтеры.

Напомним, ориентировка с приметами пропавшей женщины была опубликована в паблике поисково-спасательного отряда ВКонтакте вечером 5 июля. Сообщалось, что она ушла из дома 4 июля. И с тех пор не выходила на связь с родными. Также было известно, что сибирячка нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

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