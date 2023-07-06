На асфальте лужа крови: в Калининском районе Новосибирска автомобиль сбил женщину

Автомобиль сбил женщину в Калининском районе Новосибирска. Фото: АСТ-54

В четверг, 6 июля, автомобиль сбил женщину в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, ДТП произошло напротив дома № 314 по улице Красный проспект. Как видно на фото, на асфальте образовалась лужа крови.

Пострадавшей вызвали скорую помощь.

− С женщиной все хорошо, повреждена только волосистая часть головы, она в сознании, кровотечение остановлено, передали врачам, − сообщила очевидица.

Позже в Госавтоинспекции по Новосибирску прокомментировали произошедшее.

− Напротив дома № 30 по улице Мясниковой водитель 1962 года рождения совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, − рассказали в ГИБДД.

Женщину доставили в больницу. На месте работает наряд ДПС.

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