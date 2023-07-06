Общественники и эксперты обсуждают развитие районов Новосибирска

Фото: Татьяна ИВАНОВА

Общественники Калининского района отметили, что сегодня недостаточно спортивных объектов - в первую очередь мест для занятий спортом рядом с домом. Не хватает спортплощадок во дворах, нет воркаута и скейт-парка для молодежи, удобных мест для спортивного досуга старшего поколения.

Пока в ближайших планах установка и реконструкция пяти спортивных площадок в районе. Также по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова будут возобновлены работы по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию бассейна «Дельфин».

Общественники обратили внимание и на такие проблемы, как нередкие случаи вандализма на открытых спортивных объектах, нехватка инструкторов, особенно в ТОСах, которые напрямую работают с населением, подростками. Еще одно предложение от жителей Калининского района - строительство новой школы искусств.

Одна из топ-тем, рассмотренных в Заельцовском районе, - капитальный ремонт МКД. Участники дискуссии отметили необходимость обеспечить прозрачность очередности капремонта, выделить в отдельный вид работ ремонт кровли, создать механизмы взыскания долгов по уплате за капремонт, возобновить практику обучения жителей, чтобы они более грамотно и осознанно принимали решения в данной сфере.

Фото: Татьяна ИВАНОВА

Особое внимание уделили ситуации, когда проводится ремонт домов, уже включенных в планы на расселение. Эксперты отметили, что это ненужная трата денег. Необходимо быстрее расселять людей, а также соотнести данные по домам, попадающим под расселение, с теми, где планируется ремонт, чтобы не допускать таких случаев.

Также участники дискуссионной площадки внесли предложения на региональном уровне утвердить положение о мастер-плане застройки, закрепить за конкретной структурой в муниципалитете вопрос по созданию и содержанию детских площадок и площадок для выгула домашних животных.

Проведение дискуссионных площадок в районах города продолжится. Все предложения, выработанные в ходе прямого диалога представителей власти и активных жителей, будут направлены губернатору Андрею Травникову для формирования дальнейшей программы развития Новосибирска.